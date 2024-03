Ciudad Juárez.– El acceso a la educación es un derecho fundamental de todos los seres humanos, pero aquellas personas que viven con síndrome de Down y sus familias, se enfrentan a retos por la falta de espacios de atención y educación integral de forma gratuita en Ciudad Juárez.

Con el objetivo de encontrar un sitio de sinergia y convivencia, en 2020 surgió "Familia 21 Unida por el Síndrome de Down", un grupo de 89 familias organizadas por un aspecto en común: un integrante con síndrome de Down, debido a que hacer comunidad con iguales contribuye de forma positiva tanto a las personas como a sus familias y cuidadores.

“Tener un grupo de pertenencia para sobrellevar tener un hijo con síndrome de Down, nos orientamos, apoyamos, nos pasamos tips y hacemos equipo para tener más herramientas para llevar a cabo la inclusión. Nuestra finalidad es conseguir la inclusión con empatía para nuestros hijos con síndrome de Down y unir a todos esos grupos, asociaciones, personas, escuelas, que trabajan a favor de la discapacidad, de las personas con síndrome de Down”, explicó Iris Izaguirre, coordinadora de la agrupación.

También recalcó que en la ciudad no existe un espacio fijo, una institución, un sitio de fácil acceso para la atención integral y gratuita.

Planteó que, de forma realista, son pocas las personas que tienen acceso a la inclusión de su familiar, debido a que incluso desde los planteles educativos no existe la preparación y capacitación de los profesores para atender a estos alumnos.

“Antes los hijos con alguna discapacidad estaban enclaustrados en casa, ahora se ha trabajado mucho desde la inclusión en casa para salir adelante, y la SEP no se da cuenta que tiene que capacitar a sus maestros para que estén preparados para la discapacidad, el autismo, el síndrome de Down (…) estamos en pañales para una inclusión real, correcta y adecuada en las escuelas públicas y privadas”.

Con una amplia trayectoria en su trabajo deportivo y cultual, existen equipos, agrupaciones, proyectos, organizaciones, así como perfiles de personas con trisomía 21 que han destacado y puesto en alto esta frontera con sus participaciones. Como el equipo de beisbol “Guerreros”, el grupo de danza “Mihtotiani”; el equipo de basquebol “Zorros”; la nadadora Melisa Alvarado “La Sirenita de Juárez”; entre otros que apoyan a su formación e inclusión como CEAS Down, Educare 21, Villa Integra y Los Ojos de Dios.

Iniciativas independientes

En esta fecha también se conmemoran 10 años del Centro de Enseñanza y Aprendizaje para Niños y Adultos (CEAS) con Síndrome de Down, que surgió en 2014 como una iniciativa de madres y maestras con hijos, familiares o amigos con esta condición, la cual no cuenta con apoyos de instituciones o de gobierno, debido a que opera de forma independiente y brinda servicios privados.

Ana Silvia Sández, maestra y miembro fundador de CEAS Down, compartió que la terapia de lenguaje y la estimulación temprana tienen repercusiones en el desarrollo personal, comunicación e independencia de las personas con trisomía 21.

“El lenguaje expresivo es uno de los puntos débiles en el síndrome de Down, El desarrollo del lenguaje, en primer lugar, evoluciona con lentitud; en segundo lugar, no es armónico, en el sentido de que los diferentes componentes (forma, contenido y uso) no evolucionan al mismo ritmo y no siguen, por tanto, el perfil habitual; y, en tercer lugar, existe una gran variabilidad interindividual”, planteó la maestra con más de 10 años de experiencia.