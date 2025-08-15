Retoma fuerza el dólar

Ciudad Juárez.– Este viernes, el precio del dólar reportó un alza en su cotización respecto al registrado en días pasados.

Durante un monitoreo en casas de cambio, se observó que el dólar subió nuevamente, alcanzando hoy los 18.90 pesos a la venta.

En cuanto al tipo de cambio de compra, el billete verde también registró un alza, quedando en 17.90 pesos.

En lo que respecta a sucursales bancarias, el dólar cotiza esta mañana en 17.94 pesos a la compra y 19.08 pesos a la venta.