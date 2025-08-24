Ciudad Juárez.– Este domingo fueron retiradas dos carpas del Centro de Apoyo y Servicios para Mexicanos Repatriados, espacio que forma parte de la estrategia México te Abraza y que en Juárez es conocido como el campamento para migrantes.

Mayra Chávez, delegada del Bienestar en Chihuahua, informó que estas acciones corresponden a una serie de trabajos de mantenimiento que podrían incluir la reubicación de las estructuras dentro del mismo predio para un mejor aprovechamiento del espacio.

“Hay que recordar que tuvimos diferentes implicaciones climáticas que se estuvieron solventando porque había más gente; en este momento estamos aprovechando para dar mantenimiento. Se continúa dando el mismo servicio, solo que en las carpas que se requieren en este momento”, explicó la funcionaria.

Chávez adelantó que, una vez que el proveedor concluya las labores, se realizarán ajustes logísticos para reorganizar los flujos de atención.

Además, señaló que los trabajos permitirán preparar el lugar ante la próxima temporada invernal. La medida también responde a la baja afluencia de repatriados que se registra desde agosto: el promedio diario de atención es de seis personas y, entre sábado y domingo, no se reportó ningún ingreso.

“Se están reacomodando las carpas para mantener una capacidad importante que nos permita, en caso de una repatriación más numerosa, atenderla sin inconvenientes”, agregó.

Actualmente, la capacidad instalada es de hasta 20 mil personas. Desde su apertura, el 20 de febrero, el Centro ha atendido a 7 mil 285 repatriados.