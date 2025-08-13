Retiran autos de yonke en colonia Postal tras operativo

Ciudad Juárez.– Como parte del operativo de Reordenamiento Urbano que realiza el Gobierno Municipal, este miércoles se intervino el yonke El Marra, ubicado en la colonia Postal, luego de que vecinos denunciaran la obstrucción de banquetas por parte de este establecimiento.

De manera conjunta, las direcciones de Limpia, Desarrollo Urbano, Seguridad Pública y Servicios Públicos intervinieron en el yonke, donde, además del retiro de los vehículos, se aplicaron las sanciones correspondientes.

Claudia Morales, directora de Desarrollo Urbano, informó que, a la fecha, la dependencia ha coordinado 52 operativos de este tipo, entre ellos: 7 contra negocios sin permisos de operación y funcionamiento, 6 para demoliciones por invasión a la vía pública, 5 a yonkes por operación irregular e invasión a la vía pública, 22 por obstrucción a la vía pública y 9 en viviendas con tiliches que también obstruían la vía pública.

Las multas impuestas por las distintas dependencias por obstrucción a la vía pública suman 84 mil 67 pesos, mientras que las aplicadas por Desarrollo Urbano por falta de Licencia de Uso de Suelo y Licencia de Funcionamiento ascienden a 137 mil 213 pesos.