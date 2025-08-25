Retira Limpia más de 800 toneladas de azolve en colonia del norponiente

Ciudad Juárez.- El personal de la Dirección de Limpia trabajó varios días en el norponiente de la ciudad, con el propósito de atender a las familias que fueron afectadas por las recientes lluvias, informó un comunicado.

Gibran Solís Kanahan, titular de la dependencia, señaló que las cuadrillas levantaron más de 800 toneladas de azolve de las calles Villa Coronado y Canutillo, en la colonia Franja Sara Lugo.

El funcionario comentó que gran parte del azolve se usó para rellenar los socavones provocados por la corriente del agua de lluvia, así como para las vialidades paralelas donde los mismos vecinos solicitaron material para nivelar y recuperar la movilidad de las calles.

Indicó que el personal trabajó durante seis días seguidos con maquinaria de Servicios Públicos y de Obras Públicas con las que fue retirado el azolve en el arroyo, en la calle Villa Coronado.

El funcionario dijo que el sábado se llevó a cabo el desazolve del arroyo donde descarga el río Bravo en dos intersecciones, mientras que el lunes continuaron con maquinaria de Obras Públicas, limpiando tramos pendientes.

Se informó que el lunes se hizo el último recorrido para retirar la basura que fue arrastrada por las lluvias, así como los tiliches que se encontraban en el arroyo.