Ciudad Juárez.- Luego de registrarse hechos violentos al exterior del restaurante bar San Martín, la Dirección de Gobernación Zona Norte retiró los sellos de clausura y le aplicó la sanción mínima de 45 UMAS, es decir, 4 mil 885.65 pesos.

Juana Ramona García, encargada de la Dirección de Gobernación Zona Norte, informó que ya se retiraron los sellos y se aplicó una sanción mínima, ya que el suceso fue al exterior del establecimiento y no tuvo nada qué hacer ante los hechos.

"Ellos no pueden retirar los sellos hasta que la Fiscalía General del Estado no les envíe una parte informativa de los hechos. En este caso, se determinó que no había responsabilidad por parte del negocio", dijo García.