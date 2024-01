Resumen2023: Paralizaron libros de texto gratuitos arranque del ciclo escolar

Durante este 2023, la mayor polémica en el ámbito de la educación pública del país fueron los libros de texto gratuitos. Ampliamente criticados y prohibidos por el estado, los materiales federales terminaron por causar un conflicto que casi lleva a perder todo el ciclo escolar que hoy se encuentra a la mitad.

Los Problemas de los Libros

La primera de las polémicas se hizo notar en el mes de marzo con las faltas ortografía y con padres de familia que señalaron los modismos impresos dentro de los mismos como las palabras “dijistes” y frases del estilo de “sal para afuera”. El programa que había sido anunciado desde el año pasado volvió a incomodar a la población cuando se enteraron de los temas que trataban.

Entre los tópicos que más inquietud causaron estuvieron los de educación sexual, la supuesta falta de material didáctico para matemáticas y el poco énfasis en la lectura y escritura; una asignatura pendiente a nivel nacional desde la pandemia por covid-19. Es por eso, que un mes antes de que iniciarán las clases se contempló la revisión a fondo de los cuadernillos para decidir si serían llevados a las aulas de Juárez así como al resto del estado.

“Se van a revisar esos libros para ver como vienen en cuestiones de ideología, lo único que estamos haciendo es recibirlos, vamos a revisarlos y en base a eso vamos a repartirlos”, decía el subsecretario de educación zona norte, Maurilio Fuentes Estrada, a mediados de año.

Ya para agosto, la gobernadora María Eugenia Campos le puso freno a la repartición de los cuadernillos; en su lugar se planteó la idea de que el estado tuviera sus propios materiales, todos basados en el modelo educativo de 2017. Pese a que la medida parecía ponerle fin al conflicto, lo que se vendría en los siguientes días sería un desacuerdo todavía más grande una vez iniciado el ciclo escolar.

Entre colectas y Protestas

El lunes 28 del mismo mes de agosto, 725 mil alumnos de nivel básico regresaron a la aulas sin libros y sin la promesa de que estos llegarían pronto. En lugar de eso se propuso una colecta de materiales provenientes de libros de años escolares anteriores, misma que por lo menos en Juárez parece no haber podido terminar de despegar y presumía de cuadernillos con hasta una década de antigüedad.

En los centros comunitarios estatales de Ciudad Juárez se recibió un total de 6 mil libros, por su parte, el último conteo de la Subsecretaría de Educación fue de 2 mil ejemplares transferidos desde sus oficinas hasta sus bodegas, sin embargo, el número total exacto de lo recopilado nunca fue dado a conocer.

En medio de la confusión ante el reparto de los suplementos viejos, a los niños del estado se les dieron folletos provisionales. Los maestros, por otro lado, comenzaban a perder la paciencia por la indecisión de las autoridades, las cuales a finales de septiembre todavía se aferraban a un amparo. Fue entonces cuando el magisterio salió a las calles.

La primera de las protestas en Ciudad Juárez tuvo lugar el 8 de septiembre cuando cientos de maestros pertenecientes al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) tomaron Pueblito Mexicano para mostrar su descontento. Escenas como las de las oficinas estatales se repitieron con frecuencia en otros puntos de la localidad y de Chihuahua capital hasta mediados de octubre cuando el SNTE llamó a paro.

Dos Días sin Clases

Tras casi dos meses de controversia, el SNTE convocó a un paro laboral tanto en escuelas federales como estatales para exigir que se entregaran los libros de texto. Aquella medida se anunció un viernes, para el lunes siguiente, las autoridades educativas estatales ya ponían fecha límite para “salvar” el ciclo escolar.

“Nosotros esperamos que no se pierda el ciclo escolar. El doctor Óscar Ibáñez ha estado muy pendiente del tema con Chihuahua y esperamos no perder el ciclo escolar. Si podemos sacar este problema rápido no creo que hay problema, pero si esto se extiende hasta diciembre pues si podríamos tener problemas”, explicaba Maurilio Fuentes aquel día.

Bastaron apenas un par de días sin alumnos en las aulas para que se accediera a repartir los libros. El sindicato de docentes se limitó a agradecer la solidaridad de los maestros y a reiterar su compromiso con la educación de los niños y niñas de Chihuahua. Acto seguido, habría que organizar la maratónica tarea de repartir todos los cuadernillos en poco más de una semana.

Se utilizaron dos bodegas para la entrega de materiales, a cada escuela se le dio un horario exacto para recoger los juegos de libros y para finales de octubre ya se habían entregado un millón 700 mil ejemplares desde preescolar hasta secundaria. Habiendo terminado el año, según la Secretaría de Educación, lo que queda del descuerdo es únicamente respeto por el gremio de educadores.

Respeto y Buena Relación

Los casi 300 mil alumnos de Ciudad Juárez salieron de vacaciones el 15 de diciembre, junto con ellos también hicieron lo propio 13 mil maestros que fueron protagonistas del mencionado conflicto. Sin embargo, a ojos de quienes tuvieron que gestionar la crisis, ya no queda más que una buena relación con el magisterio.

“Yo al sindicato lo respeto mucho, tenemos facultades diferentes, ellos defienden los derechos de sus trabajadores; lo cual yo respeto y justifico. Con las dos secciones (8 y 42) hay una buena relación que seguiremos teniendo. De mi parte, siempre van a tener las puertas abiertas por que entiendo que sus negociaciones son genuinas y legítimas”, dijo la secretaria de educación, Sandra Elena Gutiérrez Fierro.

Ya con el problema resuelto, los niños y niñas de Ciudad Juárez y el resto del estado volverán a las aulas hasta el próximo 8 de enero.

“Estamos muy contentos, hemos tenido un semestre muy agitado, con mucho trabajo y muchos temas muy complicados, entre ellos el de los libros de texto. Afortunadamente todo salió bien, pero el próximo año viene también con muchísimo trabajo”, concluyó Fuentes Estrada.