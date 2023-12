Resumen2023: El fin de la era de PASA en la recolección de basura

Ciudad Juárez.- Este 2023 cerró el ciclo para la empresa de recolección de basura Promotora de la Laguna S.A de C.V, mejor conocida como PASA, que después de ofrecer el servicio a los juarenses por más de una década, dejó mucho que desear en sus últimas semanas como proveedor.

Fue el pasado 5 de septiembre cuando finalizó el contrato con la empresa que por 17 años recorrió los rincones de la ciudad para retirar los desechos de los juarenses, mismos que actualmente agradecen que el nuevo servicio se otorgue de manera eficiente, pues habrá de recordarse que en los últimos meses de PASA, las quejas por el mal servicio se dispararon considerablemente.

De acuerdo con el archivo periodístico, durante el último mes de servicio, es decir agosto, las quejas contra PASA alcanzaron los cuatro dígitos; por parte de la dirección de Limpia se contabilizaron mil 100 quejas.

En sus inicios

Desde el 2006 PASA inició operaciones en la ciudad con un contrato que estipulaba un sistema integral de aseo urbano, ello abarcaba la atención a 34 colonias en la ciudad, así como una flotilla por encima de los 100 camiones y la prestación del servicio de barrido manual y mecánico.

Fue durante la administración de Enrique Serrano en 2016, cuando se otorgó la extensión del contrato ampliando su conclusión hasta este año, además de que en el gobierno anterior, encabezado por Armando Cabada se hicieron algunas modificaciones en la frecuencia de paso, sin embargo más que mejorar el servicio, se obtuvo un incremento en las quejas.

De los 100 camiones que la empresa debía mantener operando de acuerdo a lo que estipulaba el contrato, la empresa llegó a operar hasta con solo 40, según el sistema de monitoreo por GPS con el que cuenta el Municipio, ello se reflejaba directamente en la acumulación de basura que se percibía en las calles de la ciudad.

“El cierre fue complejo para todos, por la incertidumbre de si PASA se quedaba o no, pues no invirtieron más, pero es entendible”, fue el comentario del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, quien en su momento se comprometió con los juarenses a mejorar el servicio; para ello lanzó la licitación del nuevo contrato, pero esta vez, con la generalidad de que el servicio no sería monopolizado a una sola empresa.

Fue así como a partir del 5 de septiembre, tras ganar la licitación cinco empresas, fueron contratadas por el Municipio para hacerse cargo del caos que en ese momento existía en la frontera.

Aseo Municipal, Aseo Urbano de Chihuahua, Grupo Integral de Recolección Reciclados de Occidente, Grupo Hermer y Repanor de México son las empresas que actualmente operan la limpieza de la ciudad con tres recorridos a la semana, dispersos en cuatro polígonos es como el Municipio le apostó a mejorar de manera considerable el servicio.

“Estuvimos revisando con los concesionarios la situación, vimos que estamos al corriente con el servicio”, dijo en recientes declaraciones Gibrán Solís, director de Limpia.

A pesar de que en medios de comunicación se difundió el número de quejas reportadas a los canales de atención, y la notable acumulación de basura en los frentes de las viviendas, al fin de su contrato la empresa PASA publicó un comunicado en el que aseguró que cumplieron con su compromiso de servir a la ciudad.

“Hoy concluye un ciclo de trabajo y de entrega a los juarenses. Tenemos una gran satisfacción del deber cumplir”, se lee en el desplegado que la empresa publicó.

Aún se logra ver por las calles los camiones recolectores de basura personalizados en color verde y blanco, aunque ya sin el logo de PASA, y es que como parte de las cláusulas del contrato, se consideraba que al finalizar éste, la empresa debería heredar cierto porcentaje de unidades al Municipio, de ahí que la dirección de Limpia ahora cuente con alrededor de 45 camiones funcionales que se recogieron de los patios de la empresa.