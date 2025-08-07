Restructura Fideicomiso de Puentes pago de crédito de mil 800 mdp

Ciudad Juárez.- Un crédito adquirido por la administración del Fideicomiso de Puentes Fronterizos del Estado de Chihuahua (Fpfch) hace 10 años ha generado una deuda heredada, por lo que la administración actual ha logrado una restructuración para pagos a menor tasa de interés.

Rogelio Fernández Irigoyen, director del Fideicomiso de Puentes informó que durante su administración se han realizado gestiones continuas para subsanar la deuda adquirida en diciembre de 2015 por 2 mil millones de pesos, con Banobras y Fonabim.

“Esos recursos se usaron para poder pagarle a Promofon la terminación anticipada de su concesión y para obras de infraestructura pública en Ciudad Juárez, todas las que hizo en su momento el fideicomiso: pavimentación, obras pluviales, pasos a desnivel”, detalló el funcionario estatal.

A través de una licitación pública, el Fideicomiso de Puentes logró un contrato de crédito con la Institución de Banca Múltiple, Bansí S.A., por un monto de mil 820 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la deuda pública.

“Se decidió, para poder refinanciar la deuda del Fideicomiso y conseguir mejores tasas de interés, registrar estos créditos ante la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas de la SHCP eso nos llevó en toda la tramitología 18 meses”, dijo al explicar cómo se procedió a la licitación para buscar mejores opciones de refinanciamiento.

Fernández Irigoyen precisó que fue a partir de julio cuando entró en vigor el nuevo modelo de pagos con una tasa de interés menor, por lo que se espera que en el primer trimestre de ejercicio, que se cumple en septiembre, se pueda conocer el nivel de ahorro y cumplimiento de la restructuración de la deuda.