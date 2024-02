Responsabiliza CCE a tres niveles de gobierno de inseguridad en Juárez 

Ciudad Juárez.- Empresarios integrados en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) analizan qué acciones tomar en conjunto con la sociedad para exigir a la autoridad un alto a la inseguridad que ha vivido la ciudad en las últimas semanas.

“Me imagino que están enterados que estamos muy molestos, que ya están enterados que el estado ha perdido competitividad, que el propio país ha perdido competitividad, el gobierno federal sabe que no ha sido posible aprovechar el nearshoring no nada más de inseguridad en el estado de Chihuahua sino en todo el país, el municipio sabe que tenemos un problema muy serio, que cada rato nos ponen en las ciudades más violentas del mundo, a ellos no les interesa, no lo ven y estamos hablando que los responsables tienen nombre y apellido”, reclamó Nora Yu, coordinadora del CCE.

Para Yu Hernández, coordinadora en turno del CCE, hay tres cabezas que no han dado resultados tanto en el gobierno municipal, estatal y federal, por lo que ya analizan las acciones de impacto a realizar junto con la sociedad.

"De nada nos sirve hacerles un llamado a las autoridades si esas tres cabezas, que son las que representan o las que mandan y están al frente de... no hacen lo posible por coordinarse, por el contrario, estamos viendo que se sacan la lengua unos a otros y no están haciendo nada para coordinarse", reprochó Yu Hernández.

Estas declaraciones se dan luego de la serie de hechos violentos que en las últimas horas cobraron la vida de cuatro hombres en una masacre, de un guardia en un centro comercial y que dejó malherida a una cajera de una tienda de autoservicio, entre otros hechos; la líder del CCE fue tajante al señalar que los responsables tienen nombres y apellido.

“¿Cuándo las cabezas de gobierno voltean a ver? Cuando la sociedad se incomoda y creo que ahorita la sociedad juarense está muy cómoda, te acostumbraste a la violencia y creo que no, todo lo que queremos es vivir en un Juárez en paz, y a los gobernantes parece no darles motivos para que la sociedad actúe de otra manera”, afirmó la líder empresarial.