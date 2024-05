Responde Aldonza González a candidatas de Morena y PT

Ciudad Juárez.- La candidata al distrito 03, por la coalición Juntos Defendamos Chihuahua, Aldonza González respondió a la postura de las candidatas de morena y PT, Andrea Chávez y Lilia Aguilar, quienes pidieron pruebas de sus acusaciones por las agresiones a las que fueron víctimas, a quienes les dijo que las pruebas están en la Fiscalía General del Estado.

“Quieren pruebas, vayan a buscarlas ellas, y vayan a preguntarlas en Fiscalía, las pruebas se presentaron, ¿qué otro tipo de pruebas quieren?, han matado a más de 30 candidatos en todo el país, ¿qué es lo que está esperando?, y aquí no se trata de colores, no se trata de partidos, se trata que de que en realidad nos apoyemos las mujeres, las unas a las otras”, declaró González.

Aldonza González, señaló que Andrea Chávez, utiliza mucho la palabra “sororidad”, pero dijo que nada más es sorora con las mujeres que quiere, por lo que, pidió no solo tomar esta palabra en letras, sino en hechos.

En cuanto a la investigación, comentó que ya se está avanzando, están revisando las imágenes a través de las cámaras y están tratando de localizar a la persona que le dijo que la iba a levantar, además, de la detención del agresor de su compañera, Marlene Terrazas, también candidata de la coalición Juntos Defendamos Chihuahua.

“Pero se equivocaron de candidata, lo he dicho desde el primer día que paso, se equivocaron de candidatas, con nosotras no se van a meter, porque no nos van a amedrentar, miedo no tenemos”, agregó la candidata.

Agregó que, en los últimos días de campaña ya no han sufrido agresiones, sin embargo, sí las padecieron por parte de brigadistas de los candidatos contrarios, por lo cual, esperan que todo transcurra en paz, y sobre todo, en la jornada electoral.