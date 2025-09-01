Respalda Pérez Cuéllar llegada de Laura Itzel Castillo al Senado

Ciudad Juárez.– El presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, se pronunció a favor del nombramiento de Laura Itzel Castillo como nueva presidenta del Senado, en sustitución de Gerardo Fernández Noroña.

“Mira, vi hoy el mensaje que ella dio, me gustó. Por cierto, estuvo en Juárez hace poco, inaugurando un monumento que le hicimos a su papá, en paz descanse”, comentó el alcalde, al reconocer la trayectoria y el compromiso de Castillo.

Pérez Cuéllar consideró oportuno el mensaje que la nueva presidenta dirigió a la Cámara Alta y destacó su perfil conciliador.

“Ella ha dicho que es una mujer de izquierda, fiel a sus convicciones, pero que entiende el papel que le tocará jugar como presidenta del Senado. El presidente de las cámaras debe ser alguien a quien no se le pueden quitar sus convicciones, pero debe actuar como presidente de todas y todos los senadores”, expresó.

El edil juarense confió en que, bajo la conducción de Castillo, habrá una mejor dinámica legislativa y se podrán discutir los temas que realmente importan.