Respalda Pérez Cuéllar llamado a la unidad dentro de Morena

Ciudad Juárez.– Luego del llamado de la dirigente nacional de Morena, María Luisa Alcalde, a fortalecer la unidad dentro del partido, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar expresó su total respaldo a dicha postura y aseguró que él mismo ha hecho esfuerzos para contribuir en ello.

“Estoy haciendo un gran esfuerzo por fomentar la unidad, por no entrar en ningún tipo de discusión con ninguno de mis compañeros y compañeras. Creo que ese es el camino”, declaró el edil en entrevista.

Pérez Cuéllar reconoció que Morena se encuentra bien posicionado rumbo al proceso electoral de 2027, sin embargo, advirtió que esa ventaja podría perderse.

“Estamos bien posicionados para el 2027, pero también nosotros mismos podemos dinamitar esa posibilidad si no mantenemos la unidad y no nos respetamos todos”, señaló.

Finalmente, dijo coincidir con el mensaje de la dirigente nacional y reiteró su disposición para aportar desde su trinchera.

Por otro lado, el mandatario dijo que durante las reuniones con la dirigente nacional se abordaron temas sobre la creación de una escuela de municipalidad, en donde se buscará capacitar a los más de 800 alcalde de Morena en todo el país para una mejor gobernanza.