Ciudad Juárez.– Un domicilio permanece asegurado por las autoridades desde la tarde-noche del martes en la colonia Carlos Castillo Peraza, cerca de la calle María Teresa Rojas.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal mantienen acordonada con cintas amarillas una vivienda ubicada en una privada de la calle Rafael Terrazas Cienfuegos, en seguimiento a una investigación.

De manera extraoficial, trascendió que la casa sería propiedad de una mujer agente de la Policía Municipal. Además, ayer fueron aseguradas en el mismo sitio dos camionetas como parte de las indagatorias.

El operativo estaría relacionado con la presunta presencia de armas y droga, así como con la detención de dos personas, un hombre de 27 años y un menor de 17 años, señalados en un homicidio.

Los agentes esperan la orden de cateo solicitada a un juez federal para ingresar y revisar el inmueble, lo que ha generado expectación entre vecinos de la zona.