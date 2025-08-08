Ciudad Juárez.- Conductores que transitaban por el eje vial Juan Gabriel atestiguaron el momento en que elementos de la Policía Municipal resguardaron a un hombre que se encontraba en el puente en el cruce con la avenida Adolfo López Mateos.

Los testigos documentaron el momento en el que los agentes intervinieron para auxiliar a un ciudadano en crisis por lo que evitaron que el hombre sobrepasara la barrera de seguridad del paso superior.

Los hechos ocurrieron en el cuerpo de circulación norte a sur, por lo que luego de resguardar al hombre adulto se realizó acompañamiento por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).

Ahí permanecieron unidades de la corporación municipal, quienes ocuparon el carril derecho, la circulación quedó abierta en el carril izquierdo del puente y en los dos carriles laterales del eje vial.