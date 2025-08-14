Ciudad Juárez.- Las nuevas unidades policiacas que llegaron la tarde de este jueves a la ciudad fueron resguardadas.

Los 52 vehículos pickup del 2025 fueron acomodados en el estacionamiento de la estación Sur, conocida como Babícora.

Adrián Sánchez, vocero de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó que fueron 15 las unidades designadas para Vialidad y el resto para los preventivos.

También dio a conocer que las unidades fueron preparadas y rotuladas en Chihuahua y traídas por los mismos agentes hasta Ciudad Juárez.

Tardarán aproximadamente una semana en entregarlas para patrullar, ya que falta colocarles las matrículas.