Resguarda SSPM a tres menores que deambulaban solos en la vía pública

Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, informó en un comunicado que agentes adscritos a la Dirección Especializada en Violencia Familiar y de Género (Devifg) resguardaron a dos niñas y un niño que se encontraban deambulando en la vía pública sin acompañamiento.

La intervención ocurrió tras un llamado al número comunitario de la Devifg 656-381-09-22 donde se solicitaba el apoyo para el resguardo de tres menores localizados caminando sin la supervisión de un adulto en el cruce de las calles Oro y Gardenias, en la colonia Mariano Escobedo.

Los oficiales se percataron de un niño de ocho años, acompañado de dos niñas de las cuales se desconoce la edad, mismos que fueron canalizados al Departamento de Trabajo Social de la estación de Policía de Distrito Universidad, donde personal en turno se encargó de recibirlos y atenderlos.

Posteriormente se dio aviso a la autoridad para realizar los protocolos y poder localizar a sus familiares.