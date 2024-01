Resguarda RAMM a perrito tras denuncia en Paraje de Oriente

Ciudad Juárez.- Una mascota de raza pequeña que se encontraba a la intemperie fue resguardada hoy por personal de Bienestar Animal tras una denuncia recibida en la colonia Parajes de Oriente.

Luego de recibir la denuncia con evidencia de que la mascota se encontraba a la intemperie y sin refugio la noche del domingo, inspectores del Centro de Bienestar Animal (CBA) acudieron hoy al domicilio ubicado en la calle Desierto de Ordos de la citada colonia.

El médico veterinario Isidro Prieto, responsable del CBA, informó que pese a que se llamó a la puerta, nadie salió del domicilio, por lo que la mascota fue resguardada.

“Recibimos la denuncia en el transcurso de la noche, se encontraba con falta de refugio y falta de alimento, desconocemos cuánto tiempo llevaba fuera, inferimos que vive ahí siempre”, detalló sobre el motivo del retiro del animal.

Al ser una falta administrativa conforme al Reglamento para la Protección y Control de Animales Domésticos del Municipio de Juárez, la multa que se aplicará al propietario y será de entre 40 y 50 unidades de medida y actualización (UMAS).

La denuncia se atendió a la brevedad, por lo que el veterinario llamó a la ciudadanía a ser dueños responsables y cuidar de sus mascotas ante las inclemencias del tiempo y las bajas temperaturas, proporcionarles refugio adecuado y en caso de ser posible o necesario, que puedan ingresarlos a sus domicilios cuando las temperaturas descienden bajo cero.

Así mismo, exhortó a quienes sean testigos de condiciones de omisión de cuidados o maltrato animal, para que realicen la denuncia correspondiente a la dependencia vía WhatsApp al teléfono 656 570 81 20, donde se recibe la información como ubicación exacta y evidencia fotográfica o de video.

El can, pese a que portaba un suéter, no contaba con refugio, estaba atado a una ventana con una cadena corta, por lo que no podía buscar por su cuenta algún refugio dentro del patio de la propiedad. Tampoco tenía platos de agua o comida y al no salir nadie del domicilio se tomó la decisión de trasladarlo a las instalaciones de Rescate y Adopción Mascotas del Municipio (RAMM).