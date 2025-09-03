Ciudad Juárez. - La Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA) atendió al llamado que hicieron los despachadores de una gasolinera ubicada sobre la avenida 16 de Septiembre cruce con Brasil, en donde en la sucursal abandonaron a una perra junto a sus 10 cachorros.

Alma Arredondo, directora de DABA, compartió que después de ver el live hecho el martes 2 de septiembre, por Netnoticias, ella junto a dos de sus inspectoras acudieron para hacer el resguardo de la familia perruna.

Actualmente los cachorros y su mamá se encuentran en revisiones médicas para descartar enfermedades, además de duplicar la cantidad de alimento para la hembra, pues la camada aún se encuentra en proceso de lactancia.

“Hasta el momento la perrita no ha mostrado ni manifestado alguna complicación de salud, ni sus cachorros, si son demasiados perritos para una sola camada, por lo que será complicado para la mamá producir leche para sus diez hijos, pero aquí se le incrementa la porción de comida y poderla ayudar a estar estable y sana”, explicó Penélope, encargada del área médica de la dirección.

La familia perruna entrará a un proceso de cuarentena especial, donde al mismo tiempo se valorará si los perros son agresivos o tienen alguna enfermedad pues al ser rescatados de la calle, son más vulnerables a alguno de estos problemas, siguiendo con el proceso de esterilización, vacunación y la adopción responsable.