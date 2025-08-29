Ciudad Juárez.- Algo de pintura para crear murales, el retiro de maleza y mantenimiento serán utilizados para recuperar el parque de skate que se encuentra debajo del distribuidor vial Sanders, en la colonia Melchor Ocampo. El evento organizado con los vecinos tendrá actividades de convivencia para la comunidad.

El organizador del evento, Abimael Villaseñor García, licenciado en Arte y en Biología, conocido en el entorno artístico como “Melo”, dijo que se trata de un proyecto que tiene el objetivo de que las personas habiten sus espacios públicos a través de fomentar la convivencia comunitaria.

“Es una invitación a la población a que reclamen sus espacios y áreas verdes, se hizo una convocatoria en redes sociales y ya tenemos un grupo de artistas que andamos por toda la ciudad participando en este tipo de actividades. Dar gracias a los patrocinadores que nos estarán brindando algunos insumos”, compartió.

El evento se llevará a cabo este fin de semana, sábado 30 y domingo 31 de agosto, en un horario de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, con una jornada de mantenimiento, limpieza y renovación artística en el skatepark, para lo que se convoca a la comunidad, artistas e instituciones a un esfuerzo colectivo para conservar y embellecer uno de los espacios de esparcimiento de ese sector.

La planeación ha logrado reunir a los usuarios del parque, vecinos de la colonia y más de 20 artistas invitados locales y nacionales, quienes transformarán el espacio con murales, arte urbano y llevarán a cabo actividades de integración, resaltando la importancia del cuidado de las áreas verdes y de esparcimiento.

“El skatepark del corredor Sanders es un espacio que ha albergado diversas expresiones culturales y deportivas, por lo que este evento representa una oportunidad única para reafirmar su papel como un lugar de identidad, creatividad y unión para la comunidad juarense”, detalló Melo.