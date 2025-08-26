Ciudad Juárez.- Elementos municipales adscritos en la Estación de Policía de Distrito Universidad, rescataron a una mascota que fue víctima de maltrato y abandono por personas desconocidas, haciendo esto posible gracias a la confianza de la ciudadanía al utilizar los números comunitarios.

La intervención se dio luego de que se realizara un llamado al número comunitario de la estación Distrito Universidad (656-218-57-32) donde se solicitaba apoyo ciudadano para el rescate de un animal en el cruce de las calles Francisco Márquez y José Borunda, en la colonia Partido Escobedo.

Al llegar al lugar, se entrevistaron con un ciudadano, quien manifestó que mientras transitaba por el lugar, se dio cuenta de un can amarrado de sus patas traseras con lo que parecía ser un cable o listón sobre un colchón dentro del canal ubicado en el citado cruce, por lo que solicitó ayuda a la policía para que le brindaran auxilio al animal.

De manera inmediata los agentes atendieron el llamado y lograron desatar y resguardar al can para posteriormente trasladarlo al departamento de la Dirección de Atención Bienestar Animal (DABA) ubicado en el interior del Parque Chamizal.