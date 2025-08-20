Rescatan municipales a mujer atrapada en paso a desnivel

Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) informó en un comunicado del auxilio exitoso a una mujer cuyo automóvil quedó varado en el paso a desnivel del puente internacional Santa Fe, en la Zona Centro, a causa de la acumulación de agua pluvial que provocó una avería mecánica.

La ayuda ocurrió luego que agentes municipales se dieron cuenta sobre la presencia de un vehículo sedan, con una persona en su interior, atrapada en el carril central de la vialidad, la cual ya presentaba un volumen considerable de agua a causa de las lluvias.

“La patrulla se desplazó hacia la parte posterior del automóvil averiado para empujarlo suavemente logrando así sacar el vehículo del cuerpo de agua poniendo a salvo a la ciudadana, misma que quedó muy agradecida con los policías”, emitió el documento.

La SSPM recuerda a la ciudadanía la importancia de extremar precauciones durante la temporada de lluvias:

- Evite cruzar pasos a desnivel, vialidades o zonas bajas que se encuentren inundadas.

- No subestime la fuerza o la profundidad de la corriente.

- Si su vehículo llega a quedar varado y el nivel de agua sube rápidamente, abandónelo de inmediato y busque un lugar elevado y seguro.

- Reporte cualquier incidente a las líneas de emergencia 911.