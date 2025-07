Ciudad Juárez.- Tres menores de edad que se encontraban extraviados en la zona de las dunas fueron localizados con vida tras un intenso operativo de búsqueda que se prolongó por varias horas durante la madrugada de este lunes.

Según informó el director de Protección Civil municipal, Sergio Rodríguez, fue alrededor de las 00:02 horas cuando la Secretaría de Seguridad Pública Estatal solicitó el apoyo del Departamento de Bomberos y Rescate Municipal, a través de Protección Civil, para localizar a los menores que habían sido reportados como desaparecidos por sus familiares.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos habrían iniciado entre las 11:00 y 12:00 de la noche del domingo, cuando los familiares notaron la ausencia de los menores. Luego de realizar una búsqueda por cuenta propia sin éxito, decidieron activar el sistema de emergencias. Inmediatamente, se movilizaron unidades todo terreno y personal especializado hacia el área de las dunas.

Durante las primeras revisiones y recorridos por el sitio, una de las personas presentes logró localizar a los menores, quienes fueron llevados hacia el punto de reunión con las autoridades. En el lugar, personal de Rescate Municipal y de ambulancias de Urge les brindó atención prehospitalaria. Posteriormente fueron trasladados a un hospital para su valoración médica, ya que presentaban algunas lesiones menores que no ponen en riesgo su vida.

Sergio Rodríguez indicó que los menores de 14, 12 y 6 años de edad se internaron en las dunas a bordo de un vehículo tipo RZR, sin la supervisión de un adulto. Durante el recorrido, sufrieron un percance en el que aparentemente el vehículo volcó, lo que provocó que se desorientaran y no pudieran encontrar el camino de regreso.

El director de Protección Civil hizo un llamado urgente a la ciudadanía para reforzar la vigilancia y el cuidado de los menores de edad, especialmente en áreas de riesgo como lo son las dunas o zonas agrestes.

“Lo importante aquí es insistir: los menores deben estar siempre bajo la supervisión de un adulto. No es recomendable ni aceptable que un menor cuide a otro menor, ya que no cuentan con la capacidad de reacción ante una emergencia. En este caso, afortunadamente, el desenlace no fue fatal”, subrayó Rodríguez.