Ciudad Juárez.– Autoridades realizan esta tarde el rescate del cuerpo de un hombre, presuntamente migrante, localizado en la zona de los cerros donde se ubica el Cristo Rey, a la altura de la Casa de Adobe, en el punto limítrofe entre Chihuahua, Texas y Nuevo México.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió a unos dos kilómetros de la Casa de Adobe, en un área agreste de difícil acceso, por lo que corporaciones de auxilio y seguridad trabajan en conjunto para recuperar el cuerpo.

Las causas de la muerte aún están por determinarse, mientras que personal del Servicio Médico Forense (Semefo) se encuentra en el lugar para proceder con el levantamiento.

Elementos de distintas corporaciones mantienen asegurado el área durante las labores de rescate.