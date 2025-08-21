Ciudad Juárez.- Varias personas fueron rescatadas por autoridades ya que estaban privadas de la libertad en una casa del Kilómetro 20.

Agentes preventivos llegaron al cruce de las calles Víbora y Cactus del Desierto, al sur de la ciudad en seguimiento a una denuncia de personas plagiadas.

Agentes de las distintas corporaciones de nivel municipal y estatal liberaron a las personas cautivas, de las cuales, no se informó la cantidad.

También quedó un hombre detenido como parte de los presuntos responsables del plagio.

La zona quedó resguardada para que la Fiscalía General del Estado (FGE) realizara la indagatoria.