Rescata FEM a dos menores en operativo en centro comercial

Ciudad Juárez.- La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) informó en un comunicado que agentes ministeriales rescataron a dos menores migrantes que habían sido víctimas de delitos sexuales.

En hechos que se hicieron virales en redes sociales se informó que la intervención se realizó afuera de una plaza comercial ubicada sobre la avenida Adolfo López Mateos y bulevar Óscar Flores, como parte de acciones para combatir la trata de personas.

Los niños, de siete y cinco años, originarios de Venezuela y Colombia, fueron detectados tras investigaciones que apuntaban a posibles casos de trabajo o mendicidad forzada. Durante el resguardo, también se localizó a la madre y su pareja, ambos de origen venezolano, quienes fueron trasladados a la FEM para la aplicación de protocolos.

Las evaluaciones psicológicas y médicas confirmaron que los menores habían sufrido abusos sexuales, por lo que fueron puestos bajo resguardo del DIF.

El Ministerio Público continúa con las indagatorias para el esclarecimiento del caso, mientras instituciones y organizaciones de apoyo brindan asistencia a la familia, en condición de movilidad.