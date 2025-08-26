Ciudad Juárez.- Luego de destacar la inversión que se hizo en Ciudad Juárez como la más importante en el estado por parte del grupo aeroportuario del Centro Norte (OMA), la gobernadora María Eugenia Campos dijo que los juarenses deben sentirse orgullosos de lo que representan a nivel nacional e internacional.

"Este crecimiento de Ciudad Juárez tiene sus virtudes, digamos que es un círculo virtuoso, hay infraestructura y un mayor número de empleos gracias también a las empresas que vienen a establecerse, entonces seguir siendo como esos juarenses generosos y siempre receptores con una gran anfitrionía hacia quienes vienen a trabajar de fuera y gracias a OMA por estas inversiones que nos van a ayudar a tener buena infraestructura para quienes vienen a trabajar a instalarse por primera vez en Juárez", expuso la gobernadora.

Al referirse al tema de la inversión en esta frontera, la mandataria también se refirió al Polo de Desarrollo para el Bienestar que estará ubicado en la zona de Jerónimo Santa Teresa.

"Le tocó al norte del país, a Ciudad Juárez ser también reconocido para venir a establecerse a este Polo de Desarrollo del Bienestar, por parte del gobierno federal y del gobierno del estado vamos juntos a qué, a desarrollar este centro, estos parques industriales con incentivos fiscales por parte del gobierno federal para que se animen a venir, así que a los chavos, jóvenes, a las madres de familia, les decimos que vienen trabajos mejor pagados porque hoy en día las empresas necesitan de esos jóvenes con mayor talento en su educación y los estamos formando para eso", expuso la gobernadora.

La titular del ejecutivo estatal se refirió en particular al desarrollo de la industria relacionada con los semiconductores, que dijo es un sector que la frontera ya conoce y trabaja.