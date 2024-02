Representan juarenses el 50% de contribuyentes cumplidos

Ciudad Juárez.- Las autoridades estatales dieron a conocer que los conductores de Ciudad Juárez representaron la mitad de los contribuyentes cumplidos que pagaron su revalidación vehicular en el primer día.

Esto pues de acuerdo con Rogelio Loya Luna, recaudador de Rentas en Ciudad Juárez, 15 mil de los 31 mil pagos realizados en toda la entidad corresponden a conductores de este municipio.

Loya Luna puntualizó que durante las primeras horas de ayer, dada la demanda por pagar, la página de pagos digitales quedó momentáneamente fuera de servicio, no obstante, el desperfecto ya quedó resuelto.

El funcionario reiteró su recomendación a la ciudadanía para utilizar los denominados como “medios alternos” para pagar la revalidación. Es decir, las tiendas de conveniencia, de autoservicio, los bancos y los cajeros automáticos del estado.

“Yo sí les pediría que usen los medios alternos para no hacer filas y para ahorrar tiempo. La verdad es que el año pasado no tuvimos ningún problema con los medios alternos. Incluso, en estos medios se pone dos veces el número de placa para que no haya errores y no se le pague la placa a otra persona”, añadió.