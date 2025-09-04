Ciudad Juárez.– Esta mañana se registran largas filas para poder ingresar a Ciudad Juárez, esto en el centro de revisión conocido como Precos.

Tanto vehículos particulares como tráiler hacen kilométricas filas a la espera de la revisión que ejecutan elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

En dicho lugar también se observa una gran cantidad de elementos efectuando las revisiones a los vehículos.

Mientras que en el sentido contrario rumbo a Ciudad Ahumada, no se tiene nada de fila para la inspección.