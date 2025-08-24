Reportan cadáver desde la mañana; atienden reporte 6 horas después

Ciudad Juárez.- Vecinos de la colonia El Sauzal hallaron un cadáver dentro de una tapia durante la mañana de este domingo y lo reportaron, sin embargo, el reporte fue atendido hasta la tarde.

Uno de los vecinos dijo que observó a un grupo de hombres movilizándose en la finca abandonada conocida como "narco castillo", alrededor de las 9:00 de la mañana.

Al momento en que se asomaron, observaron el cuerpo maniatado de un hombre y llamaron a las autoridades.

Hasta alrededor de las 3:00 de la tarde acudieron agentes al cruce de las calles Profesora Adelaida Díaz Ramírez cruce con Antonio García y acordonaron la zona.

Elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) procesaron la escena del tercer homicidio del día y 57 del mes.