Ciudad Juárez.- Con el compromiso de estar cerca de la gente, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Juárez (JMAS) visitó casa por casa a los vecinos del Fraccionamiento Monumental para atender de manera directa sus inquietudes relacionadas con el servicio de agua potable y drenaje. Además, se brindó apoyo con labores de limpieza y destilichadero en la zona.

Esta jornada de trabajo se llevó a cabo por instrucciones de la gobernadora Maru Campos y del director ejecutivo de la JMAS, Sergio Nevárez, como parte del compromiso de brindar una atención cercana, eficiente y humana a las familias juarenses.

Durante el recorrido, cuadrillas de la JMAS apoyaron a los vecinos de las calles Alcibíades, Esquilio, Aristófanes, Delfos, Sófocles y Melquiades Alanís, realizando reparaciones puntuales, especialmente en fugas de agua.

También se llevó a cabo una jornada de destilichadero con el objetivo de que las familias pudieran deshacerse de objetos inservibles, evitando así que terminen obstruyendo las alcantarillas o afectando el entorno.

Para cerrar el día, en el parque Melquiades Alanís se ofrecieron apoyos adicionales como descuentos y programas de regularización en el servicio de agua, trámites de actas de nacimiento por parte del Registro Civil y afiliación al programa MediChihuahua.