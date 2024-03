Ciudad Juárez.- La pérdida de 40 vidas fue el resultado del siniestro que se apoderó de la estación migratoria la noche del 27 de marzo de 2023, instalaciones que estaban a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM) que, a casi un año de lo ocurrido, mantiene la deuda con las familias de las víctimas y sobrevivientes, debido a que aún no cumple con la reparación integral del daño.

Blanca Navarrete, directora de la organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) explicó que, en conjunto con la Fundación para la Justicia el Estado Democrático de Derecho, el Instituto para las Mujeres en la Migración y Asylum Access cuentan con la representación de ocho sobrevivientes, y nueve víctimas fallecidas en incendio, entre los que se encuentran originarios de El Salvador y de Honduras.

“Hasta el momento, a casi un año del incendio no tenemos acceso a justicia, ni para las víctimas fallecidas, ni para las víctimas lesionadas, no hay todavía una reparación integral del daño, todavía no hay una sentencia sobre las personas imputadas por los diversos delitos que se cometieron dentro de ese centro de detención”, denunció Navarrete.