Ciudad Juárez.- la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó en un comunicado que de manera urgente, atendió dos fugas de agua potable de gran magnitud en dos zonas distintas de la ciudad, donde se realizan trabajos de reposición de la tubería dañada para solucionar los problemas y restablecer el servicio de agua potable lo antes posible.

La primera intervención ocurrió en el cruce de la avenida Lerdo con la calle Abraham González, en la Zona Centro, donde se suspendió el servicio de agua potable debido a los trabajos de reposición de una tubería de seis pulgadas, la cual sufrió daños la tarde del martes, según explicó el ingeniero César Baca, coordinador del Distrito 3 de Agua Potable.

En la segunda ubicación, la JMAS trabajó en el cambio de una tubería de cuatro pulgadas en el cruce de las calles Canutillo y Samuel Navarro de la colonia Ladrilleros, donde la lluvia de anoche causó un deslave que dañó la red, originó la fuga y generó el corte del servicio en varias cuadras, por lo que ya se trabaja en la reparación.

“Se van a reponer 10 metros de tubería de cuatro pulgadas de PVC con un codo para reparar la fuga causada por las lluvias de anoche y poder restablecer el servicio de agua lo más rápido que se pueda para la gente”, dijo Carlos Navarro, plomero de la Jmas a cargo de la reparación.