Ciudad Juárez.- La Junta de Agua y Saneamiento (JMAS) dio a conocer que realizó trabajos de reparación de un hundimiento sobre la avenida López Mateos, a la altura del cruce con la avenida Óscar Flores.

Cuadrillas del departamento de Alcantarillado repusieron 18 metros de colector de 24 pulgadas, en el carril de extrema derecha con sentido de norte a sur, en una de las vialidades más transitadas de la ciudad.

Para estas labores se utilizó maquinaria especializada, dos excavadoras, camiones de volteo y dos cuadrillas del organismo, que atendieron el reporte para restablecer el servicio en la red sanitaria.

Los trabajos quedarán concluidos este miércoles para posteriormente dar paso al bacheo y permitir la normal circulación vehicular.