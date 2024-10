René Franco Barreno: El primero de todos

Ciudad Juárez- La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) hizo oficial el nombramiento de su nuevo rector, el doctor Daniel Constandse Cortez. No obstante, a él le antecede una lista de directores que le dieron rumbo a la máxima casa de estudios de esta frontera, entre ellos está el primero de todos: René Franco Barreno.

Franco Barreno fue designado rector de la casa de los indios por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anues) en 1973. El organismo recién creado era la fusión de las tres instituciones educativas que le antecedieron: la Universidad Femenina de Ciudad Juárez, la Universidad Mixta y la Universidad de Ciudad Juárez A.C.

El doctor en ingeniería ambiental quedó como dirigente interino hasta que el Consejo Universitario (También recién formado) lo oficializó en el cargo en 1974. Entre sus méritos más destacados está el de poner la primera piedra del Instituto de Ciencias Biomédicas, mismo que a la fecha ha crecido de manera exponencial y cuenta con más de 10 mil 500 estudiantes matriculados.

“La precursora de la UACJ fue la Universidad Femenina. Ellas trabajaron varios años y de ahí desemboca la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, pero ellas no tenían ningún reconocimiento del gobierno, se les negó en repetidas ocasiones. Los primeros eventos que recuerdo fueron entregas de dos edificios a medio construir, ahí dábamos clases: sin luz, sin gas. Trabajábamos con lámparas, era fantasmal el asunto. La rectoría estaba en ICSA y compartíamos edificio”, contaba el también catedrático en una conferencia.

Nacido y crecido en esta fronteriza Ciudad Juárez, formado como ingeniero ambiental en la Universidad de Texas en El Paso y portador del distintivo de ser el primer ingeniero en dicha materia en la zona norte del país. Fue luchador por el agua, tanto del lado mexicano como americano de la frontera, además de fungir como maestro en la Escuela Superior de Agricultura, UTEP y la extinta Universidad de Juárez.

“Cada graduación que tuvimos, cada carrera nueva que inaugurábamos, eran eventos fabulosos para mí. Tuvimos muchos eventos deportivos: fuimos campeones nacionales de beisbol y de basquetbol. Logramos registrar a la carrera de medicina ante la Organización Mundial de la Salud y los Estados Unidos. La universidad ha sido el empleo más grande que he tenido en mi vida, porque antes de eso yo daba clases, el nombramiento como rector vino a coronar todo y a mí me dio una satisfacción inmensa, sin lugar a dudas el honor más grande que he tenido en mi vida”, añadía.