Remodelación en aeropuerto: ventaja competitiva para Juárez y conectividad

Ciudad Juárez.– La remodelación en el Aeropuerto Internacional de Juárez es una ventaja competitiva valiosa para la ciudad, porque representa imagen, capacidad y, sobre todo, mayores operaciones hacia el futuro del turismo de esta frontera, así lo consideró Francisco Moreno, titular de la Dirección de Turismo del municipio.

El directivo explicó que esto significa que el número de operaciones está preparado para aumentar. Hoy en día, el de Juárez es el aeropuerto más importante del estado: es el que tiene mayor número de operaciones, mejores frecuencias y más destinos directos en Chihuahua, lo que reforzará la conectividad, además de dejar una satisfacción en el cliente “de buena a excelente”, consideró el también empresario.

En cuanto a si estos trabajos representan planes concretos para más destinos, el funcionario dijo que los involucrados en el tema turístico de la frontera trabajan de manera importante en análisis de mercado, de la mano con Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), ya que son quienes operan los aeropuertos, así como con las aerolíneas, para identificar nuevas posibilidades de rutas.

“Es muy importante que todos reconozcamos en la conectividad directa, posibilidades que realmente generen economía… porque luego, si conectamos solo por conectar, podemos provocar un vacío en la parte de la conectividad turística”, advirtió el director.

“Hay ciertas rutas que se mantienen en un mejor estatus cuando son una segunda conexión. Por ejemplo: viajas de aquí a la Ciudad de México y, de ahí, puedes viajar a Chiapas. Ese tipo de conexiones a veces se mantienen más sanas en una segunda escala por diferentes motivos, y esa estrategia de mercado hay que definirla en conjunto con el aeropuerto, las líneas aéreas y el posicionamiento de marca de los destinos”, puntualizó Moreno.

“No es que tengamos que estar conectados con todo el mundo. La verdad es que hay que cuidar eso, porque luego agotamos las rutas y agotamos el aeropuerto, y Juárez deja de ser confiable en la selección de destinos a conectar de forma directa”, expuso el director.

Actualmente, el Aeropuerto Internacional Abraham González cuenta con 12 destinos diarios, operados por cuatro aerolíneas: Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús y TAR. Esto permite al pasajero elegir entre destinos nacionales clave, como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Tijuana y el Bajío, así como playas como Puerto Vallarta y Cancún, entre otros, lo que convierte al puerto aéreo de esta frontera en el aeropuerto más importante de la región, comentó el director.