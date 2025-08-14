Ciudad Juarez.– Este jueves el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar acudió a la entrega de los trabajos que en colaboración con Fundación Bepensa, Club Rotarios y la empresa Cummins, se realizaron en el Parque Lineal de Parajes de San Isidro.

Desde mayo se anunció el arranque de la obra cuya finalidad fue rehabilitar las instalaciones del Parque Lineal, dotándole de área de juegos, construcción de cancha de usos múltiples, área de calistenia, mejora de los andadores y la reforestación del parque.

“Uno de los principales valores de Bepensa es el voluntariado, y con profundo agradecimiento quiero manifestar la gratitud hacia todos los que colaboraron y se esforzaron, esto es siempre muy emotivo”, dijo Ricardo Díaz Velez gerente regional.

La inversión para realizar esta obra fue de 1.5 millones de pesos y se contó también con la colaboración del Municipio a través de la dirección de Servicios Públicos Municipales

Todavía este jueves alrededor de 60 ciudadanos voluntarios acudieron al parque para dar los últimos detalles a la intervención, ya que gran parte de este programa tiene como finalidad la inclusión ciudadana para que exista apropiación de los espacios públicos.

“Llegar ahora y ver que este cambio gracias al Club Rotario, Cummins y Bepensa, se ha hecho una realidad, me da gusto porque avanzamos más”, dijo el alcalde durante su intervención donde agradeció la colaboración de la agentes externos que buscan el desarrollo de la comunidad.