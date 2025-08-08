Ciudad Juárez.- A unos días de qué se cumplan cuatro años desde que Ciudad Juárez, fue incluida en la declaratoria de alerta por violencia de género, el gobierno municipal a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) recibió del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) tres viviendas que fueron equipadas para atender a víctimas en Riberas del Bravo.

El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, en un evento para la entrega formal de las nuevas casas de atención en donde estuvo acompañado por el coordinador de Regeneración de Vivienda, Aldo Michel Clares del Infonavit; Imelda Marrufo Nava directora de la asociación Red Mesa de Mujeres; Eréndira Cruzvillegas Fuentes, consejera jurídica y de servicios legales del Gobierno de la Ciudad de México.

Así como la síndica, Ana Carmen Estrada y por parte de la comunidad en activo de Riberas del Bravo: Mariana Isabel Hernández Aguilera, de Mujeres Jóvenes Constructoras de Paz en Riveras y María Isabel Aguilera González, integrante del proyecto Mujeres en Red.

El alcalde Pérez Cuéllar destacó que el IMM trabaja con toda la administración municipal de forma continua en los ejes transversales para la atención de la violencia de género, y es así como se logró la gestión de los espacios de atención para mujeres.

“Es un esfuerzo del Instituto Municipal de las Mujeres, se logró que se entregaran en comodato, el Infonavit las entregó y el IMM en combinación con la Red Mesa de Mujeres, las equipo y las arregló para que sirvan de centros de apoyo a las mujeres”, dijo.

Planteó que entre los objetivos se encuentra la realización de talleres y actividades con el objetivo de combatir la violencia de género.

“Riberas del Bravo, es uno de los lugares en donde hay más denuncias en materia de violencia de género y aquí hay un grupo de mujeres que ya lleva mucho tiempo organizadas y que estos espacios les van a servir para dar talleres y más asesoría. Lo más importante generar más conciencia contra la violencia de género”, detalló.

Apuntó que esa zona del suroriente de la ciudad, así como el poniente en las colonias 16 de septiembre y Plutarco Elías Calles continúan en encabezando el número de llamadas a la línea de emergencias 911.

Destacó que el compromiso de transversal izar las acciones, se traduce en que todas las dependencias tengan capacidad operativa para atender a víctimas de violencia de género según les corresponda.

“Vamos sumando más, teníamos dos puntos de atención, ahora tenemos cinco más uno móvil; bajo el liderazgo de Elvira Urrutia -directora del IMM-, ella siempre está buscando los medios y las maneras de seguir avanzando y construir más en este tema”, explicó el edil.

Una de las casas habilitadas para la atención se encuentra ubicada en la calle Rivera de Arareco y Rivera Peñasco, en donde las autoridades municipales e invitadas especiales con experiencia en temas de atención a la violencia de género, realizaron un recorrido y reflexionaron sobre la importancia de generar estos espacios.