Rehabilitan Telesecundaria 6228 con más de medio millón de pesos

Ciudad juárez.- Obras de rehabilitación por más de 600 mil pesos fue lo que recibió este día, la población estudiantil académica y directiva de la Telesecundaria 6228 ubicada al suroriente de la ciudad.

Se informó que estos trabajos incluyeron pintura y resane general de la instalaciones del plantel, además de instalar un sistema hidráulico y se suministraron e instalaron aires evaporativos entre otras acciones del gobierno municipal.

Ahí el alcalde Cruz Pérez Cuéllar dijo a los asistentes que estos años han estado invirtiendo en educación porque están convencidos que no solo se trata de pedirle a los jóvenes que "le echen ganas estudien y se preparen", sino contribuir aunque sea con un granito de arena para generar espacios más dignos.

"Y es algo que estamos haciendo en las escuelas llevamos más de 500 escuelas rehabilitadas y no solamente en escuelas sino en toda la ciudad... Estamos haciendo obra en toda la ciudad no hay una zona de la ciudad donde no se haga y por lo tanto no privilegiamos una zona sobre otra, sino que tratamos de hacer obra en toda la ciudad", expresó el edil.

Insistió en que la inversión en educación continuará, ya que el tesoro más grande de la ciudad son sus niñas y sus niños a quienes llamó a quienes les pidió que se preparen.

"Lo que está pasando en la economía del mundo nos coloca en una posición privilegiada, esto de las noticias de los aranceles nos posiciona muy bien a México y Juárez, ya que somos una zona industrial, solo hay que prepararse para salir adelante" les dijo el edil.

Solo les pidió a las y los jóvenes prepararse para salir adelante y decir no a las drogas " exhortó a las y los estudiantes en el evento.