Rehabilitan parque para vecinos de la Tercera Burócrata 

Ciudad Juárez.- Esta tarde el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar hizo entrega de la rehabilitación del parque Mar de Japón para los vecinos de la colonia Tercera Burócrata.

La obra contempló la rehabilitación de las dos cancha de usos múltiples, el reacondicionamiento de las banquetas y la instalación de jueguitos para los niños y niñas más chicos.

“Una de las cosas que más gusto me han dado en esta administración, aparte de entregar los parques, es el alumbrado. Primero, porque son parte de la infraestructura y como es tecnología led no es tanta la inversión. Sirve mucho tanto en invierno como en verano; ha sido un cambio muy bonito en los parques. Esta inversión no serviría igual si no se tuviera el alumbrado público que es infraestructura que ya tenemos”, dijo el edil.

Por su parte, los vecinos de la colonia expresaron su agradecimiento a las autoridades municipales después de que pusieran fin a varios años de descuido en el mencionado parque.

“Queremos agradecerle al señor presidente de parte de todos los vecinos porque el parque ya tenía muchos años descuidado y estaba muy sucio; nos lo dejaron muy bonito y todo muy limpio”, expreso la señora Guadalupe Chacón, presidenta del comité de vecinos.

Además de la remodelación, el personal de la Dirección General de Servicios Públicos realizó una campaña de destilichadero para todos los vecinos y barrió las banquetas.

“Este parque es de ustedes, les pedimos que lo cuiden. Desearles también que la pasen muy bien en compañía de sus familias, que tengan un un feliz 2024 con vida, salud y trabajo. Ojalá que les vaya muy bien”, remató Pérez Cuéllar.

Los trabajos municipales beneficiarán a un total de 437 personas.