Ciudad Juárez.- El Departamento de Bacheo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) realiza todos los días trabajos de relleno y reparación de las calles donde otras áreas de la dependencia realizaron obras, reparando las vialidades con asfalto y concreto hidráulico, según sean las necesidades de cada calle.

Alejando Oruña, supervisor de Bacheo de la JMAS, explicó que este pasado viernes se concluyeron los trabajos de bacheo en las calles Viena, de la colonia Progresista; y Del Pinar, en el cruce con la avenida Adolfo López Mateos, donde se colocaron más de 346 metros cuadrados de asfalto para concluir con el trabajo previo realizado por la JMAS.

“Entraron primero mis compañeros de alcantarillado a realizar los trabajos de reparación de tubería, de fugas y posterior a ello entramos nosotros con lo que es el bacheo, iniciamos con trabajos de excavación, compactación, mejoramiento de material a base de base hidráulica y al final aplicamos lo que es la carpeta asfáltica”, explicó Oruña, quien a diario supervisa los trabajos de bacheo.

A la par, en la colonia Tierra y Libertad, se realizó la instalación de 56 metros lineales de concreto hidráulico sobre la calle Manuel Chao, entre las calles Nicolás Fernández y Miguel Trillo, donde un equipo realizó la preparación de la obra para el colado este viernes.

Con la atención inmediata por parte del Departamento de Bacheo, la J+ refrenda el compromiso diario con la comunidad para garantizar el servicio y mantener la infraestructura en buenas condiciones.