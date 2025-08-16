Ciudad Juárez.- El regreso a clases se convierte para los padres de familia en un periodo donde las listas escolares acumulan útiles, algunos que nunca se usan en el ciclo escolar, en peticiones de más de 30 artículos que pueden fácilmente superar los cinco mil pesos (no hay tope superior) sin importar que se trate de una escuela pública o una privada.

Patricia, como llamaremos a la madre de familia que aceptó compartir una de sus listas de útiles escolares, contó que, aunque solo tiene dos hijos, uno en primaria y otro en preescolar, ambas escuelas públicas, ya gastó sus primeros 3 mil 200 pesos solo en uniforme, reconociendo que el más caro fue el de la niña que apenas inicia en el kínder, pero a quien le pidieron falda, camiseta tipo polo, sweater y deportivo.

El viernes iniciaron las compras de los útiles escolares en la Feria de Regreso a Clases y aunque pretende gastar alrededor de 500 pesos, no cree que alcance a cubrir con todas las peticiones en la lista.

“Del niño ya gasté 800 pesos en la lista de la primaria, me falta mochila, entre 500 y mil pesos, aquí espero gastar alrededor de 500 pesos -ríe con nervios- pero no creo que alcance”, admitió la madre de familia.

Carmen tiene dos hijos en escuelas privadas donde los conceptos por gastos cambian y aumentan, dependiendo del grado escolar.

Para apartar lugar a su hijo de Media Superior pagó 8 mil pesos. Ella explica que cuando se inicia el proceso y queda seleccionado, porque estos pagos son con beca, para que no quede fuera ya que se llenan los salones, se puede apartar el lugar y lo que se paga lo rebajan del monto total del semestre.

Para cubrir la primera colegiatura y seguro pagó 14 mil 500 pesos; por una computadora Mac 22 mil 500 pesos; por el seguro de la computadora, 4 mil 455 pesos; ropa (hasta el momento, porque no lleva uniforme) 3 mil pesos; mochila, 800 pesos y lonchera: 250 pesos; además de una aplicación para la materia de matemáticas: 950 pesos, lo que da un gasto de inicio del regreso a clases de 46 mil 455 pesos.

A su pequeño de preescolar lo inscribe en una escuela que tiene el servicio de estancia y ya pagó 5 mil pesos sin guardería, por este último detalle deberá aportar mil 600 pesos más, sumado a los uniformes y libros que ya le costaron 5 mil 500 pesos. Ella además deberá comprar tenis y zapatos para el uniforme, un total de 11 mil 100 pesos.

Por el regreso a clases de sus dos hijos Carmen pagará 57 mil 555 pesos.

Rocío en cambio, aunque tiene a su pequeña en preescolar privado, cree que su lista de útiles fue más conservadora que el año anterior, pues ahora solo tiene 50 artículos escolares por los que calcula pagará alrededor de mil 500 pesos, que se agrega a los costos por uniforme que fueron de 2 mil 700 pesos, sin zapatos, tenis, ni calcetas.

Como se puede observar en los diferentes ejemplos, los gastos y conceptos son diferentes para la escuela pública y privada, pero en ambos casos son gastos que desequilibran a cualquier hogar ante tantos ceros en los pagos.