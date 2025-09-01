Ciudad Juárez.- Este lunes por la mañana inició el ciclo escolar 2025-2026, con el regreso de miles de estudiantes a las aulas, lo que provocó tráfico vehicular en distintos puntos de la ciudad, principalmente en los accesos a planteles educativos y avenidas primarias.

La Coordinación General de Seguridad Vial informó que implementó un operativo especial con la participación de 70 agentes desplegados en avenidas como Tecnológico, así como en zonas donde se ubican escuelas de nivel básico, con el fin de garantizar la seguridad de los alumnos y mejorar el flujo vehicular.

En la primaria federal Justo Sierra Méndez, ubicada en la calle Martín L. Guzmán y la avenida Ejército Nacional, padres de familia colaboraron de manera directa para dirigir el tráfico y facilitar el cruce de los estudiantes, ante la gran cantidad de vehículos en la zona.

Autoridades de la corporación exhortaron a los conductores a respetar los límites de velocidad, evitar estacionarse en doble fila y ceder siempre el paso a los peatones. El operativo vial se mantendrá en los horarios de entrada y salida para reforzar la seguridad de la comunidad escolar.