Regresan los fuertes vientos a Juárez

Ciudad Juárez.- A partir de la 1:00 de la tarde, conforme al pronóstico climático, iniciaron los fuertes vientos en la frontera lo que ha provocado tolvaneras que reducen la visibilidad a una distancia aproximada entre 300 y 500 metros.

Sergio Rodríguez, director General de Protección Civil Municipal, advirtió que las ráfagas estarán presentando entre los 70 y los 80 km/h, las cuales se estima estén presentes en la ciudad hasta la una de la madrugada del viernes, para retomar fuerza a partir de las 10:00 de la mañana.

El funcionario municipal llamó a la población a no salir de casa de no ser necesario, a tomar más tiempo de lo acostumbrado para realizar traslados de un lugar a otro, conducir con precaución y por debajo de los límites de velocidad, encender las luces, no estacionarse o permanecer cerca de estructuras que podrían caer, como árboles, bardas o anuncios espectaculares.