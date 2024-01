Regresa la Bienal Fronteriza a Ciudad Juárez

Ciudad Juárez.- Luego de cuatro años en pausa, regresó a Ciudad Juárez la Bienal Fronteriza en su séptima edición a través del Museo de Arte de Ciudad Juárez (MACJ), en colaboración con El Paso Museum of Art, el City of El Paso Museums and Cultural Affairs Department y la Mellon Foundation, como una plataforma para más de 30 artistas seleccionados bajo una convocatoria.

La exposición concentra aspectos que conforman la identidad de la zona fronteriza, incluyendo una diversidad de experiencias entre ambas regiones.

Christian Diego Diego, director del MACJ, compartió que ambos museos tienen el compromiso de fomentar, fortalecer y honrar el diálogo con los curadores, artistas y las comunidades a las que representan, involucrando a muchas voces que participan en esta edición teniendo una selección de más de treinta artistas y dos colectivos.

Dentro del comité curatorial de la Bienal Fronteriza 2024, participaron Claudia S. Preza, curadora adjunta de EPMA; Edgar Picazo Merino, director fundador de la Galería Azul Arena en Ciudad Juárez; y Jazmín Ontiveros Harvey, artista, directora y cineasta.

Destaca que en el perfil de los artistas seleccionados se incluyó su ubicación, que se concentra en 321 kilómetros al norte y sur de la frontera entre Estados Unidos y México, presentando propuestas artísticas que reflejan la identidad única de la región fronteriza.

Las obras seleccionadas abordan temas diversos que se vinculan a la región, la familia, el hogar, el género, así como la diversidad sexual e identitaria; aspectos como la cotidianidad y conceptos como fronteras imaginarias y físicas, el fenómeno migratorio, territorio y entorno como la fauna y la flora del desierto que se comparte en ambos lados fronterizos, la justicia ambiental, los problemas laborales, la comida y la cocina.

La inauguración se llevó a cabo el viernes 19 de enero a las 6:00 de la tarde en un evento con la asistencia de juarenses y la presencia de artistas que presentaron y relataron sus obras a los asistentes. El Paso Museum of Art inauguró el pasado 15 de diciembre de 2023 la muestra de las obras participantes, transcurriendo la exposición de forma simultánea.

La comunidad podrá disfrutar de la exposición que estará disponible en ambos espacios hasta el 14 de abril de 2024. La entrada es libre, y los museos cuentan con un horario de martes a sábado de 10:00 a 6:00 de la tardey domingo de 12:00 a 5:00 de la tarde.

Se encuentra ubicado en el cruce de la avenida Abraham Lincoln y calle Coyoacán, en el Anillo Envolvente del Pronaf.