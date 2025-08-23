Regresa a clases manejando: licencias con 30% de descuento

Ciudad Juárez.- En el marco del regreso a clases, el Gobierno del Estado, a través de la oficina de Licencias, ofrecerá descuentos a estudiantes para que puedan obtener su documento con hasta un 30 por ciento de descuento por tiempo limitado.

Itzel Castillo, coordinadora estatal de Licencias, informó que la dependencia colaborará con Recaudación de Rentas para ofrecer un descuento a los estudiantes que presenten su credencial escolar vigente.

“Tenemos descuentos para estudiantes, para chofer particular con seis años, el 30 por ciento de descuento a mil 329 pesos; por tres años son 993 pesos y por un año en 397 pesos”, detalló la funcionaria estatal.

Castillo destacó que los descuentos estarán disponibles en las oficinas de la dependencia, ubicadas tanto en Pueblito Mexicano, Mitla y Mezquital, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

“Invitar a toda la ciudadanía que venga Licencias a tramitar por primera vez o renovación y no espere a que el descuento termine, vengan a las oficinas aquí les vamos a ayudar”, declaró la coordinadora.

El trámite requiere la presentación de los siguientes documentos: