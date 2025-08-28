Registra dólar precio a la baja

Ciudad Juárez.- Casas de cambio reportaron esta mañana de jueves un descenso en el valor de la divisa norteamericana, la caída se registra en -10 centavos.

Durante el monitoreo matutino del tipo de cambio se observó que el dólar cayó de nueva cuenta luego de que ayer logró escalar 10 centavos en su valor, esta mañana nuevamente cae frente el peso y cotiza en 18.90 pesos a la venta.

La misma variación se registró para el tipo de cambio a la compra, según reportan los centros cambiarios.

El comportamiento del dólar en sucursales bancarias varía dependiendo de cada institución, BBVA en su caso cotiza el dólar en 17.79 pesos a la compra y 18.93 pesos a la venta. Por otro lado Banco Azteca compra a 17.80 pesos y vende en 19.09 pesos.