Ciudad Juárez.– La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) recibió esta mañana 62 nuevas unidades que, junto con las 100 entregadas hace un par de meses, fortalecen el parque vehicular de Seguridad Pública y Seguridad Vial. A partir de este momento, los vehículos ya salen a patrullar la ciudad.

El secretario César Omar Muñoz destacó que estas unidades representan una herramienta clave para brindar una respuesta más rápida en emergencias y reforzar la presencia en calles y avenidas. “Son vehículos que vienen a fortalecer el trabajo de prevención y la rapidez en la atención de los reportes”, expresó.

Muñoz anunció además que este jueves se llevará a cabo la graduación de casi 300 nuevos policías municipales, hombres y mujeres comprometidos que se sumarán a las labores de seguridad en Juárez. Subrayó que este reforzamiento humano, junto con las nuevas unidades, permitirá mantener la estrategia enfocada en la disminución de delitos y homicidios.

El jefe policiaco agregó que durante el mes de agosto se logró una reducción considerable en hechos violentos, resultado del trabajo coordinado con distintas corporaciones. Sin embargo, advirtió que los esfuerzos continuarán, especialmente ante fenómenos como la extorsión y la disputa por la venta de drogas, que siguen siendo los principales detonantes de la violencia en la ciudad.