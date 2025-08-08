Refuerzan coordinación para contener delitos; sesiona Mesa de Seguridad

Ciudad Juárez.– Autoridades de los tres niveles de gobierno se reunieron este viernes para reiterar los trabajos coordinados en materia de seguridad. El encuentro tuvo lugar en el Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata, donde se rindieron informes sobre las acciones realizadas durante la última semana.

De acuerdo con el secretario de Seguridad Pública Municipal, hasta el momento ha sido la coordinación entre los distintos niveles de gobierno lo que ha permitido contener los delitos de alto impacto. Por ello, se busca mantener estos lazos y reforzar los patrullajes y operativos preventivos.

El jefe policiaco aseguró que los delitos de alto impacto se mantienen estables y no se han registrado aumentos en otros delitos distintos al homicidio doloso.

La reunión fue encabezada por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar y contó con la participación de representantes de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía Estatal y corporaciones de protección ciudadana como Seguridad Vial.