Ciudad Juárez.- La Coordinación General de Seguridad Vial, a través del personal de Control de Tráfico, realizó trabajos de aplicación de pintura en diversas vialidades, con el objetivo de mejorar la seguridad y el orden en la circulación.
Las labores, tanto matutinas como vespertinas, incluyeron división de carriles, líneas de frenado, flechas, pasos peatonales, cordones de banqueta y rampas para personas con discapacidad, en los siguientes puntos:
- Avenida 16 de Septiembre, de la avenida De las Américas a la calle Lerdo
- Avenida Antonio J. Bermúdez y bulevar Manuel Gómez Morín
- Avenida Ejército Nacional y Paseo de la Victoria
- Clínica 64 del IMSS
A fin de contribuir a una movilidad más segura para todos, a los conductores se les sugiere:
- Respetar la señalización recién aplicada y atender los señalamientos preventivos colocados en las zonas de trabajo.
- Reducir la velocidad al circular cerca de las áreas intervenidas.
- Ceder el paso a peatones y a personas con discapacidad en cruces señalizados.
- Siempre hacer caso a las indicaciones giradas por los policías viales.
