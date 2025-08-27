Ciudad Juárez.- La Coordinación General de Seguridad Vial, a través del personal de Control de Tráfico, realizó trabajos de aplicación de pintura en diversas vialidades, con el objetivo de mejorar la seguridad y el orden en la circulación.

Las labores, tanto matutinas como vespertinas, incluyeron división de carriles, líneas de frenado, flechas, pasos peatonales, cordones de banqueta y rampas para personas con discapacidad, en los siguientes puntos:

Avenida 16 de Septiembre, de la avenida De las Américas a la calle Lerdo

Avenida Antonio J. Bermúdez y bulevar Manuel Gómez Morín

Avenida Ejército Nacional y Paseo de la Victoria

Clínica 64 del IMSS

A fin de contribuir a una movilidad más segura para todos, a los conductores se les sugiere: