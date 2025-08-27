Ciudad Juárez.- La Coordinación General de Seguridad Vial, a través del personal de Control de Tráfico, realizó trabajos de aplicación de pintura en diversas vialidades, con el objetivo de mejorar la seguridad y el orden en la circulación.

Las labores, tanto matutinas como vespertinas, incluyeron división de carriles, líneas de frenado, flechas, pasos peatonales, cordones de banqueta y rampas para personas con discapacidad, en los siguientes puntos:

  • Avenida 16 de Septiembre, de la avenida De las Américas a la calle Lerdo
  • Avenida Antonio J. Bermúdez y bulevar Manuel Gómez Morín
  • Avenida Ejército Nacional y Paseo de la Victoria
  • Clínica 64 del IMSS

A fin de contribuir a una movilidad más segura para todos, a los conductores se les sugiere:

  • Respetar la señalización recién aplicada y atender los señalamientos preventivos colocados en las zonas de trabajo.
  • Reducir la velocidad al circular cerca de las áreas intervenidas.
  • Ceder el paso a peatones y a personas con discapacidad en cruces señalizados.
  • Siempre hacer caso a las indicaciones giradas por los policías viales.
